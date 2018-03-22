Бухгалтер украла деньги для покупки криптовалюты
В Нытве бухгалтер украла у предприятия более 612 тысяч рублей, чтобы поучаствовать в торгах криптовалютой. На днях она предстала перед судом за свои действия.
В Нытве бухгалтер украла у предприятия более 612 тысяч рублей, чтобы поучаствовать в торгах криптовалютой. На днях она предстала перед судом за свои действия.
42-летняя женщина похищала деньги путем уменьшения остатка денежных средств, поступивших в кассу от реализации продукции предприятия. По данным краевой прокуратуры, на ее счету 28 фактов кражи.
Бухгалтер призналась, что незаконно присвоенные деньги она использовала для участия в торгах криптовалютой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил женщине два года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Также обязана возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме.
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