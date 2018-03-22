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10Луминале-2018
11:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сообщили о взрывном устройстве в детском саду

К счастью, сигнал оказался ложным.

В Омске полицейские проводят проверку по сигналу о минировании детского сада при лицее № 149 на Заречном бульваре. Как сообщает «Новый Омск», в детский сад позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. Детей эвакуировали в лицей, а на место ЧП вызвали полицию.

К счастью, после проверки выяснилось, что сигнал был ложным. Специалисты проверили детский сад и не обнаружили в нем взрывных устройств. Портал Om1.ru дозвонился в указанный детский сад, но отвечать на вопросы корреспондента там отказались, бросив трубку со словами: «Мы не комментируем».

По версии «Нового Омска» ложный сигнал о заминировании могли организовать коллекторы, чтобы напугать одну из сотрудниц детского сада. В происшествии сейчас разбирается полиция.

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