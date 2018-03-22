В Омске сообщили о взрывном устройстве в детском саду

В Омске полицейские проводят проверку по сигналу о минировании детского сада при лицее № 149 на Заречном бульваре. Как сообщает «Новый Омск», в детский сад позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. Детей эвакуировали в лицей, а на место ЧП вызвали полицию.

К счастью, после проверки выяснилось, что сигнал был ложным. Специалисты проверили детский сад и не обнаружили в нем взрывных устройств. Портал Om1.ru дозвонился в указанный детский сад, но отвечать на вопросы корреспондента там отказались, бросив трубку со словами: «Мы не комментируем».