В Омске сообщили о взрывном устройстве в детском саду
К счастью, сигнал оказался ложным.
К счастью, сигнал оказался ложным.
В Омске полицейские проводят проверку по сигналу о минировании детского сада при лицее № 149 на Заречном бульваре. Как сообщает «Новый Омск», в детский сад позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. Детей эвакуировали в лицей, а на место ЧП вызвали полицию.
К счастью, после проверки выяснилось, что сигнал был ложным. Специалисты проверили детский сад и не обнаружили в нем взрывных устройств. Портал Om1.ru дозвонился в указанный детский сад, но отвечать на вопросы корреспондента там отказались, бросив трубку со словами: «Мы не комментируем».
По версии «Нового Омска» ложный сигнал о заминировании могли организовать коллекторы, чтобы напугать одну из сотрудниц детского сада. В происшествии сейчас разбирается полиция.
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