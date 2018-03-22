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11:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Васильевском острове сгорела элитная иномарка Porsche

Пожар полностью уничтожил салон автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

На Васильевском острове сгорела элитная иномарка Porsche. Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, владелец припарковал автомобиль возле дома № 12 на улице Кораблестроителей. Пожар начался ночью в четверг, 22 марта, около 1.50. На место происшествия прибыли семь человек личного состава. Им удалось потушить огонь за 17 минут.

В результате пожара полностью уничтожен салон машины. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.

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