На Васильевском острове сгорела элитная иномарка Porsche
Пожар полностью уничтожил салон автомобиля.
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Пожар полностью уничтожил салон автомобиля.
На Васильевском острове сгорела элитная иномарка Porsche. Как сообщают в
В результате пожара полностью уничтожен салон машины. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.
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