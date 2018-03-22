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15:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда «КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку

Большегруз насмерть задавил 82-летнюю волгоградку в Кировском районе города.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 21 марта около 13:40.

60-летний водитель «КамАЗа» ехал по улице Лазоревой со стороны Советского района в Красноармейский. Напротив дома № 291 он сбил 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерка скончалась в медучреждении.

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