На юге Волгограда «КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку
Большегруз насмерть задавил 82-летнюю волгоградку в Кировском районе города.
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Большегруз насмерть задавил 82-летнюю волгоградку в Кировском районе города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 21 марта около 13:40.
60-летний водитель «КамАЗа» ехал по улице Лазоревой со стороны Советского района в Красноармейский. Напротив дома № 291 он сбил 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пенсионерка скончалась в медучреждении.
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