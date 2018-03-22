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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде разыскивают 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

В Калининграде полиция объявила в розыск 11-летнюю Валерию Власову, которая в среду, 21 марта, ушла из дома на Каштановой аллее в школу и до настоящего времени не вернулась.

Девочку видели вечером на улице Житомирской в Калининграде.

Приметы разыскиваемой: на вид 11 лет, рост 135 см, худощавого телосложения. Была одета в синюю куртку, розовую шапку. При себе имела светло-синий с розовыми вставками рюкзак.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в настоящее время к поискам подключились волонтеры.

В случае если у вас есть информация, которая может помочь в розыске Валерии Власовой, просьба сообщить ее в полицию по телефонам: 552−202, 552−203, 552- 098 (дежурная часть), 552- 075 (подразделение по делам несовершеннолетних), либо 112.

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