В Калининграде разыскивают 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

Девочку видели вечером на улице Житомирской в Калининграде.

Приметы разыскиваемой: на вид 11 лет, рост 135 см, худощавого телосложения. Была одета в синюю куртку, розовую шапку. При себе имела светло-синий с розовыми вставками рюкзак.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в настоящее время к поискам подключились волонтеры.