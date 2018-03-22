В Калининграде разыскивают 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

Девочку видели вечером на улице Житомирской в Калининграде.
Приметы разыскиваемой: на вид 11 лет, рост 135 см, худощавого телосложения. Была одета в синюю куртку, розовую шапку. При себе имела светло-синий с розовыми вставками рюкзак.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в настоящее время к поискам подключились волонтеры.
В случае если у вас есть информация, которая может помочь в розыске Валерии Власовой, просьба сообщить ее в полицию по телефонам: 552−202, 552−203, 552- 098 (дежурная часть), 552- 075 (подразделение по делам несовершеннолетних), либо 112.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.