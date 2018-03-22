В Тольятти из-за аварии в коллекторе без интернета и телефона остались жители Автозаводского района
Оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно и линии связи.
Оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно и линии связи.
В Тольятти в среду, 21 марта, произошла авария. Задымился коллектор на улице Свердлова напротив дома № 9 в Автозаводском районе.
Жители Автозаводского района остались без интернета, телефонов и кабельного телевидения. Сейчас аварию устраняют городские службы: специалисты восстанавливают кабели.
— На данный момент службы города ведут восстановительные работы. Возможны сбои в работе средств связи (телефонов, кабельного телевидения, интернета), — говорится в сообщении администрации Автограда.
Когда интернет, телефон и кабельное телевидение вернется в квартиры жителей Автозаводского района, неизвестно.
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