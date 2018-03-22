Полицейские нашли многодетную семью, которая месяц назад пропала в Хабаровском крае

Сегодня полицейские нашли в Комсомольске многодетную семью из Ульчского района, которая числилась пропавшей около месяца. В краевом управлении следкома корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что здоровью и жизни сельчан ничто не угрожает.

«Когда история семьи Никитиных была предана огласке, была создана масштабная поисковая операция. На след исчезнувших граждан вышли оперативники Комсомольска-на-Амуре, которые их и обнаружили в одной из городских квартир. Сейчас с членами семьи работают оперативные работники и следователи. Также выясняются причины и обстоятельства случившегося, после этого будет принято процессуальное решение», — рассказала инспектор организационно-контрольного отдела следственного управления СК по Хабаровскому краю Светлана Беляцкая.