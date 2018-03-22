В Красноярске пропала 18-летняя девушка

Источник: НИА Красноярск

Она вышла из поезда, прошла до автобусной остановки и пропала.

На вид ей 16−17 лет, рост 160−165см., худощавого телосложения, волосы длинные русые (крашеные), глаза карие.

Была одета: куртка темного цвета.

При себе имеет студенческий билет на свое имя.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Чепогузовой Карины Александровны, просьба незамедлительно сообщить в отдел уголовного розыска Сибирского ЛУ МВД России по телефонам: