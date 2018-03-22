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11:27 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске пропала 18-летняя девушка

В Красноярске разыскивается без вести пропавшая Чепогузова Карина Александровна 2000 г. р. Как рассказали в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД России, девушка прибыла в Красноярск 20 марта на электричке «Иланская-Красноярск» со ст. Филимоново.

Источник: НИА Красноярск

Она вышла из поезда, прошла до автобусной остановки и пропала.

На вид ей 16−17 лет, рост 160−165см., худощавого телосложения, волосы длинные русые (крашеные), глаза карие.

Была одета: куртка темного цвета.

При себе имеет студенческий билет на свое имя.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Чепогузовой Карины Александровны, просьба незамедлительно сообщить в отдел уголовного розыска Сибирского ЛУ МВД России по телефонам:

8 (391) 248-50-77, 8−999−314−26−01,8−923−286−96−73.

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