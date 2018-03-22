В Красноярске пропала 18-летняя девушка
В Красноярске разыскивается без вести пропавшая Чепогузова Карина Александровна 2000 г. р. Как рассказали в
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В Красноярске разыскивается без вести пропавшая Чепогузова Карина Александровна 2000 г. р. Как рассказали в
Она вышла из поезда, прошла до автобусной остановки и пропала.
Была одета: куртка темного цвета.
При себе имеет студенческий билет на свое имя.
Всем, кто владеет
8 (391) 248-50-77, 8−999−314−26−01,8−923−286−96−73.
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