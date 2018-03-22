Магистральный трубопровод прорвало в уральском городе
ВЕРХНЯЯ САЛДА, 22 марта, ИА УралПолит.Ru. Специалисты устраняют коммунальную аварию в Верхней Салде.
ВЕРХНЯЯ САЛДА, 22 марта, ИА УралПолит.Ru. Специалисты устраняют коммунальную аварию в Верхней Салде.
22 марта в 10:52 местного времени произошло повреждение трубопровода в Верхнесалдинском городском округе, на улице Молодежный поселок, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
В зоне аварии оказались шесть жилых домов и одно административное здание.
«В ликвидации аварии на магистральном трубопроводе диаметром 57 мм задействованы две ремонтные бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании (19 человек) и пять единиц специализированной техники», — говорится в сообщении.
На месте работает оперативная группа МЧС.
Сейчас проводится раскопка, по ее окончании будет определен срок ремонтных работ, информирует ведомство.
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