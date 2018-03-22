Магистральный трубопровод прорвало в уральском городе

22 марта в 10:52 местного времени произошло повреждение трубопровода в Верхнесалдинском городском округе, на улице Молодежный поселок, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

В зоне аварии оказались шесть жилых домов и одно административное здание. Социально-значимые объекты рабоают в штатном режиме.

«В ликвидации аварии на магистральном трубопроводе диаметром 57 мм задействованы две ремонтные бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании (19 человек) и пять единиц специализированной техники», — говорится в сообщении.

На месте работает оперативная группа МЧС.