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11:15 (мск), источник: УралПолит.ру

Магистральный трубопровод прорвало в уральском городе

ВЕРХНЯЯ САЛДА, 22 марта, ИА УралПолит.Ru. Специалисты устраняют коммунальную аварию в Верхней Салде.

22 марта в 10:52 местного времени произошло повреждение трубопровода в Верхнесалдинском городском округе, на улице Молодежный поселок, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

В зоне аварии оказались шесть жилых домов и одно административное здание. Социально-значимые объекты рабоают в штатном режиме.

«В ликвидации аварии на магистральном трубопроводе диаметром 57 мм задействованы две ремонтные бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании (19 человек) и пять единиц специализированной техники», — говорится в сообщении.

На месте работает оперативная группа МЧС.

Сейчас проводится раскопка, по ее окончании будет определен срок ремонтных работ, информирует ведомство.

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