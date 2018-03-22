Грузовик вновь застрял под железнодорожным мостом в Новосибирске

Под железнодорожным мостом у станции метро «Гагаринская» в Новосибирске вновь застрял грузовик. Подобные ЧП в городе уже приобретают закономерный характер.

— Мужчина за рулём пытается высвободить автомобиль, сдавая назад, но пока безуспешно, — рассказывают очевидцы случившегося.

Последнее аналогичное ЧП под этим же мостом произошло утром в среду, 21 марта. Здесь застрял контейнеровоз, перегородив движение по второй полосе в сторону площади Калинина.

В комментариях горожане недоумевают, почему водители не обращают внимания на установленные здесь дорожные знаки.

— Такое ощущение, что водитель прочитал новость на днях, и со словами «а я бы проехал», поехал экспериментировать, — написала Амалия.