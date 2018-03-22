Грузовик вновь застрял под железнодорожным мостом в Новосибирске
Мужчина пытается высвободить автомобиль, но безуспешно.
Мужчина пытается высвободить автомобиль, но безуспешно.
Под железнодорожным мостом у станции метро «Гагаринская» в Новосибирске вновь застрял грузовик. Подобные ЧП в городе уже приобретают закономерный характер.
— Мужчина за рулём пытается высвободить автомобиль, сдавая назад, но пока безуспешно, — рассказывают очевидцы случившегося.
Последнее аналогичное ЧП под этим же мостом произошло утром в среду, 21 марта. Здесь застрял контейнеровоз, перегородив движение по второй полосе в сторону площади Калинина.
В комментариях горожане недоумевают, почему водители не обращают внимания на установленные здесь дорожные знаки.
— Такое ощущение, что водитель прочитал новость на днях, и со словами «а я бы проехал», поехал экспериментировать, — написала Амалия.
А 17 марта грузовик с прицепом застрял под путепроводом на улице Днепрогэсовской. Прицеп при попытке водителя проехать завалился на бок и застрял. Движение по улице было парализовано во всех направлениях. Еще один важный момент. ДТП произошло днем, а вызволять грузовик из ловушки начали только ночью.
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