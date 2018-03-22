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10Луминале-2018
11:22 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская прокуратура проверяет информацию о том, что птицефабрика загрязняла водоем мертвыми курами

Екатеринбург. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по публикациям СМИ о возможном нарушении экологического законодательства со стороны птицефабрики «Среднеуральская», сообщила агентству «Интерфакс-Урал» старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Сотрудники прокуратуры и специалисты выедут на место и проверят, как птицефабрика занимается утилизацией отходов производства», — отметила собеседница агентства.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена свалка мертвых кур на берегу какого-то водоема.

Комментарием птицефабрики «Среднеуральская» агентство «Интерфакс-Урал» пока не располагает.

Как сообщалось, летом прошлого года прокуратура выявляла грубые нарушения в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Тогда было установлено, что предприятие сбрасывает загрязняющие вещества в болото Молебское без разрешительных документов.

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