Свердловская прокуратура проверяет информацию о том, что птицефабрика загрязняла водоем мертвыми курами

«Сотрудники прокуратуры и специалисты выедут на место и проверят, как птицефабрика занимается утилизацией отходов производства», — отметила собеседница агентства.

Как сообщалось, летом прошлого года прокуратура выявляла грубые нарушения в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Тогда было установлено, что предприятие сбрасывает загрязняющие вещества в болото Молебское без разрешительных документов.