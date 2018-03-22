Свердловская прокуратура проверяет информацию о том, что птицефабрика загрязняла водоем мертвыми курами
Екатеринбург. 22 марта.
Екатеринбург. 22 марта.
«Сотрудники прокуратуры и специалисты выедут на место и проверят, как птицефабрика занимается утилизацией отходов производства», — отметила собеседница агентства.
Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена свалка мертвых кур на берегу
Комментарием птицефабрики «Среднеуральская» агентство «Интерфакс-Урал» пока не располагает.
Как сообщалось, летом прошлого года прокуратура выявляла грубые нарушения в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Тогда было установлено, что предприятие сбрасывает загрязняющие вещества в болото Молебское без разрешительных документов.
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