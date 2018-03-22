Два человека пострадали при обрушении плиты перекрытия на стройплощадке в Набережных Челнах

Сообщение о ЧП пришло накануне около трех часов дня по единому номеру экстренных служб 112.

Очевидцы сообщили, что в 17-м комплексе Нового Города на стройплощадке «Выставочного центра» произошло частичное обрушение плит перекрытий одноэтажного здания.

В результате инцидента различные травмы получили 32-летний гражданин Узбекистана и 58-летний гражданин Турции. Мужчины от госпитализации отказались.