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13:48 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре медики спасли ребенка после клинической смерти

Бригада фельдшеров Регионального центра медицины катастроф спасла 11-летнего мальчика, попавшего в ДТП.

В результате ДТП был сбит ребенок. Реанимобиль, приехавший на место происшествия через 5 минут после вызова, помог мальчику, но по пути произошла остановка сердца, а затем клиническая смерть.

«Когда мы приехали на место аварии, ребенок лежал на обочине с множественными травмами. Позже выяснилось, что ему всего 11 лет. Мы сделали все возможное, в том числе с помощью вакуумного матраса перенесли его в машину, сразу начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга, а потом, включив спецсигнал, рванули в расположенную неподалеку к нам краевую больницу», — рассказала фельдшер Регионального центра медицины катастроф Виктория Лящина.

Бригада связалась с сотрудниками НИИ-ККБ № 1, и в краевой уже ждали пациента. Внезапно монитор показал отсутствие сердечного ритма: дыхание остановилось. Медики приступили к непрямому массажу сердца, обеспечили проходимость дыхательных путей и ввели адреналин. Бригада непрерывно реанимировала ребенка, пока он находился в состоянии клинической смерти. После второй дозы адреналина и комплекса расширенной сердечно-легочной реанимации сердце мальчика снова забилось. К этому моменту бригада приехала в краевую клинику.

Травма головы была слишком серьезной, чтобы проводить экстренную операцию, и медики краевой клиники № 1 провели диагностику и интенсивную терапию в отделении реанимации. После стабилизации состояния мальчик был переведен в Детскую краевую больницу средствами санавиации: ему требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких. Через несколько дней ребенок пришел в себя и начал дышать самостоятельно.

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