В Краснодаре медики спасли ребенка после клинической смерти
Бригада фельдшеров Регионального центра медицины катастроф спасла 11-летнего мальчика, попавшего в ДТП.
Бригада фельдшеров Регионального центра медицины катастроф спасла 11-летнего мальчика, попавшего в ДТП.
В результате ДТП был сбит ребенок. Реанимобиль, приехавший на место происшествия через 5 минут после вызова, помог мальчику, но по пути произошла остановка сердца, а затем клиническая смерть.
«Когда мы приехали на место аварии, ребенок лежал на обочине с множественными травмами. Позже выяснилось, что ему всего 11 лет. Мы сделали все возможное, в том числе с помощью вакуумного матраса перенесли его в машину, сразу начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга, а потом, включив спецсигнал, рванули в расположенную неподалеку к нам краевую больницу», — рассказала фельдшер Регионального центра медицины катастроф Виктория Лящина.
Бригада связалась с сотрудниками
Травма головы была слишком серьезной, чтобы проводить экстренную операцию, и медики краевой клиники № 1 провели диагностику и интенсивную терапию в отделении реанимации. После стабилизации состояния мальчик был переведен в Детскую краевую больницу средствами санавиации: ему требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких. Через несколько дней ребенок пришел в себя и начал дышать самостоятельно.
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