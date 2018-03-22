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10Луминале-2018
11:29 (мск), источник: БЕЛТА

Бухгалтер предприятия в Витебске похитила более Br20 тыс

22 марта, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске бухгалтер одного из предприятий похитила более Br20 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

С ноября 2015 года на протяжении двух лет женщина, злоупотребляя служебными полномочиями, не удерживала из заработной платы своей и работников предприятия деньги за приобретенную продукцию в фирменном магазине и за питание в столовой. Общая стоимость похищенного составила в результате более Br8,5 тыс.

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Кроме того, с марта 2016-го по октябрь 2017 года фигурантка дела ввела в заблуждение работника предприятия, которому под вымышленным предлогом сообщила о невозможности перечислить на свой карт-счет деньги и попросила использовать его счет для зачисления средств. Пользуясь чужим счетом, женщина провела 37 необоснованных зачислений на сумму более Br9,7 тыс., которые затем потратила по собственному усмотрению.

Установлен еще один факт хищения денег: включая себя в течение десяти месяцев 2017 года в ведомости на выплату пособия по уходу в трудовой отпуск злоумышленница получила Br2,2 тыс.

За хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные повторно, в крупном размере в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК Беларуси. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.

«Ранее женщина уже была судима за хищение путем злоупотребления служебным положением, когда работала бухгалтером на другом предприятии. Однако при новом трудоустройстве она скрыла этот факт, а характеристика с предыдущего места работы новым работодателем не запрашивалась», — отметила Светлана Сахарова.

В этой связи в адрес руководства предприятия следователями направлено представление о выявленных причинах и условиях, которые способствовали совершению коррупционных преступлений.

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