Бухгалтер предприятия в Витебске похитила более Br20 тыс

С ноября 2015 года на протяжении двух лет женщина, злоупотребляя служебными полномочиями, не удерживала из заработной платы своей и работников предприятия деньги за приобретенную продукцию в фирменном магазине и за питание в столовой. Общая стоимость похищенного составила в результате более Br8,5 тыс.

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Кроме того, с марта 2016-го по октябрь 2017 года фигурантка дела ввела в заблуждение работника предприятия, которому под вымышленным предлогом сообщила о невозможности перечислить на свой карт-счет деньги и попросила использовать его счет для зачисления средств. Пользуясь чужим счетом, женщина провела 37 необоснованных зачислений на сумму более Br9,7 тыс., которые затем потратила по собственному усмотрению.

Установлен еще один факт хищения денег: включая себя в течение десяти месяцев 2017 года в ведомости на выплату пособия по уходу в трудовой отпуск злоумышленница получила Br2,2 тыс.

За хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные повторно, в крупном размере в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК Беларуси. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.

«Ранее женщина уже была судима за хищение путем злоупотребления служебным положением, когда работала бухгалтером на другом предприятии. Однако при новом трудоустройстве она скрыла этот факт, а характеристика с предыдущего места работы новым работодателем не запрашивалась», — отметила Светлана Сахарова.