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10Луминале-2018
11:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольчанин нажился на желаниях найти хорошую работу

Ради мифического трудоустройства люди переводили ему деньги на карту.

В Комсомольске-на-Амуре будут судить местного жителя, который попытался разбогатеть на желающих найти хорошую работу. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе региональной прокуратуры, 34-летний мужчина перешерстил интернет в поисках мошеннических схем. Один из описанных в сети способов он решил применить на практике.

«По версии следствия, весной 2017 года житель Комсомольска-на-Амуре приехал в Хабаровск и поселился в хостеле, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — От имени вымышленной организации он разместил на сайтах бесплатных объявлений в рубрике “Работа” информацию о найме желающих для работы по разделке рыбы вахтовым методом в Хабаровском крае. Откликнувшимся по объявлениям претендентам обвиняемый обещал официальное трудоустройство, высокую заработную плату, социальные гарантии и другие привлекательные условия труда. При этом он указывал на необходимость оплатить расходы на проезд к месту работы в сумме 4700 рублей, обещая в дальнейшем возвратить данную сумму».

Излишне доверчивые граждане переводили деньги на одну из банковских карт, которая была зарегистрирована не на ушлого комсомольчанина. После поступления средств мужчина предлагал соискателям ожидать вызова, удалял объявление из раздела и выбрасывал сим-карту.

Так и не дождавшись приглашения на работу, пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. В ходе следствия удалось установить 9 жителей Хабаровского и Приморского краев, которые перевели деньги обвиняемому в мошенничестве. Ему может грозить срок до пяти лет колонии. Кроме того, потерпевшие заявили к своему обидчику гражданский иск на всю сумму причинённого ущерба.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало об излишней доверчивости некоторых граждан. Хабаровчане отдавали 800 тысяч рублей 18-летнему обманщику, который представлялся сотрудником федеральной газеты. А уличная гадалка с подельницей в краевом центре собрали с пенсионерок свыше 1,3 миллиона рублей, отправляя их гулять, отсчитывая 13 окон, ради снятия мифической порчи.

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