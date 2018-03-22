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11:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Под Уфой из-за массовой аварии собирается огромная пробка

УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Из-за массовой аварии под Уфой в районе села Локотки автодороги Уфа-Оренбург собирается огромная пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на данном участке дороги составляет 7 км/ч.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем. Он госпитализирован. Среди участников ДТП есть карета скорой помощи, которая везла пациента в Уфу», — сообщается дополнительная информация в группе «Дорожный патруль Уфа» во «ВКонтакте».

По оперативным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в серии ДТП под Уфой столкнулись восемь машин. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и несколько машин скорой помощи.

«На данный момент сообщений о погибших не поступало, количество пострадавших выясняется», — сообщили агентству «Башинформ» в ведомстве.

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