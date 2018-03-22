Под Уфой из-за массовой аварии собирается огромная пробка
УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на данном участке дороги составляет 7 км/ч.
«В настоящий момент известно об одном пострадавшем. Он госпитализирован. Среди участников ДТП есть карета скорой помощи, которая везла пациента в Уфу», — сообщается дополнительная информация в группе «Дорожный патруль Уфа» во «ВКонтакте».
По оперативным данным
«На данный момент сообщений о погибших не поступало, количество пострадавших выясняется», — сообщили агентству «Башинформ» в ведомстве.
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