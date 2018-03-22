Под Уфой из-за массовой аварии собирается огромная пробка

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на данном участке дороги составляет 7 км/ч.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем. Он госпитализирован. Среди участников ДТП есть карета скорой помощи, которая везла пациента в Уфу», — сообщается дополнительная информация в группе «Дорожный патруль Уфа» во «ВКонтакте».

По оперативным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в серии ДТП под Уфой столкнулись восемь машин. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и несколько машин скорой помощи.