В Ростове задержали мужчин с фальшивыми 5-тысячными купюрами
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По данным ведомства, двое ростовчан расплатились фальшивой купюрой номиналом в 5 тысяч рублей.
Во время обыска в автомобиле у злоумышленников нашли еще шесть аналогичных купюр, а также сотовые телефоны и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело. За нарушение закона мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.
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