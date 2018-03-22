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12:17 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грабитель с битой напал на почтальона в городе Дубовка Волгоградской области во время доставки пенсий и социальных пособий, сотрудница «Почты России» дала отпор злоумышленнику, сообщается в пресс-релизе компании.

Источник: РИА Новости

«Двадцать первого марта 2018 года во время доставки пенсий и социальных пособий во дворе частного дома было совершено нападение на почтальона 404002 отделения “Почты России” города Дубовка Волгоградской области Елену Коротину. Злоумышленник в маске напал на почтальона во дворе частного дома, и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Сотрудник “Почты России” не растерялась и оказала сопротивление грабителю», — говорится в сообщении.

Поясняется, что несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Сотруднице оказана необходимая медицинская помощь, она находится в больнице под наблюдением врачей. Руководство Волгоградского филиала «Почты России» приняло решение о поощрении почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Сотрудники филиала подали заявление в правоохранительные органы, оказывается необходимое содействие полиции в установлении всех деталей произошедшего и поимке скрывшегося с места преступления злоумышленника.

«Стоит отметить, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», — отмечает «Почта России».

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 В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой
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