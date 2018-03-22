В Калининграде вор выпрыгнул в окно и сломал ногу
В минувший понедельник 64-летняя калининградка увидела недалеко от своего дома на улице Комсомольской бездомного. Женщина сжалилась над бедолагой и пригласила его к себе домой, чтобы накормить.
В минувший понедельник 64-летняя калининградка увидела недалеко от своего дома на улице Комсомольской бездомного. Женщина сжалилась над бедолагой и пригласила его к себе домой, чтобы накормить.
Пока пенсионерка готовила ужин, ее гость взял хозяйский ноутбук и попытался скрыться.
— В тот момент, когда мужчина с похищенным имуществом готовился выбраться в оконный проем, в комнату вошла заподозрившее неладное хозяйка. Пытаясь убежать, подозреваемый выпрыгнул в окно, но при падении на землю сломал ногу.
Неудачливого вора с переломом госпитализировали, по факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.
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