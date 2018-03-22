Генпрокуратура проводит следственные действия в отношении бывшего первого зампрокурора Ташкента

Данные мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора Рашида Кадырова по фактам получения взяток в особо крупных размерах, совершения других должностных преступлений.
«Если Вы являетесь потерпевшим или свидетелем совершения указанными лицами взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями либо других преступных деяний, Вы можете обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением или сообщить по телефонам 233−63−33, 236−00−76», — отметили в Генпрокуратуре.
При этом в начале марта ведомство опровергло информацию о задержании Мираглама Мирзаева и членов его семьи по делу Кадырова.
Кадырова обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210). В розыск также объявлен его сын Алишер Кадыров, обвиняемый в вымогательстве (165 статья УК) и мошенничестве (168) в особо крупном размере.
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