Генпрокуратура проводит следственные действия в отношении бывшего первого зампрокурора Ташкента

Источник: Podrobno.uz

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Данные мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора Рашида Кадырова по фактам получения взяток в особо крупных размерах, совершения других должностных преступлений.

«Если Вы являетесь потерпевшим или свидетелем совершения указанными лицами взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями либо других преступных деяний, Вы можете обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением или сообщить по телефонам 233−63−33, 236−00−76», — отметили в Генпрокуратуре.

При этом в начале марта ведомство опровергло информацию о задержании Мираглама Мирзаева и членов его семьи по делу Кадырова.