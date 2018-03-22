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12:25 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Удельном парке в Петербурге обнаружили тело женщины

Погибшую уже присыпало снегом.

Источник: Аргументы и факты

В Удельном парке в Петербурге обнаружили тело женщины. Как сообщают в правоохранительных органах, в четверг, 22 марта, погибшую заметил мужчина, который возвращался с работы домой. Женщина лежала в канаве на спине. Её тело уже присыпало снегом. Женщина была одета в красный пуховик, белый свитер и синие джинсы.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Непонятно, есть ли в этой истории криминальная составляющая.

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