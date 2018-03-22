В Удельном парке в Петербурге обнаружили тело женщины
Погибшую уже присыпало снегом.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Погибшую уже присыпало снегом.
В Удельном парке в Петербурге обнаружили тело женщины. Как сообщают в правоохранительных органах, в четверг, 22 марта, погибшую заметил мужчина, который возвращался с работы домой. Женщина лежала в канаве на спине. Её тело уже присыпало снегом. Женщина была одета в красный пуховик, белый свитер и синие джинсы.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Непонятно, есть ли в этой истории криминальная составляющая.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.