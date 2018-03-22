В Удельном парке в Петербурге обнаружили тело женщины. Как сообщают в правоохранительных органах, в четверг, 22 марта, погибшую заметил мужчина, который возвращался с работы домой. Женщина лежала в канаве на спине. Её тело уже присыпало снегом. Женщина была одета в красный пуховик, белый свитер и синие джинсы.