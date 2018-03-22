В Петербурге случились перебои с Интернетом у нескольких провайдеров
По предварительной информации, произошла авария на одном из крупнейших магистральных каналов Северной столицы.
По предварительной информации, произошла авария на одном из крупнейших магистральных каналов Северной столицы.
Пять провайдеров Петербурга на четверть часа прекратили обслуживание абонентов. Об этом сообщили 22 марта читатели. Также без связи со всемирной Сетью остались редакции трех городских СМИ, в том числе и «Фонтанки».
По данным читателей, сбой случился у провайдеров ТТК, «Прометей», Arroba,
На сайте одного из провайдеров есть только такое сообщение об аварии: «Уважаемые участники сети DATAIX! Фиксируем аварию на сети! Причины устанавливаются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Будем оперативно информировать вас о ходе восстановительных работ!».
Технические сложности продлились 15−20 минут.
По предварительной информации, произошла авария на одном из крупнейших магистральных каналов Северной столицы.
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