В Петербурге случились перебои с Интернетом у нескольких провайдеров

Источник: Reuters

Пять провайдеров Петербурга на четверть часа прекратили обслуживание абонентов. Об этом сообщили 22 марта читатели. Также без связи со всемирной Сетью остались редакции трех городских СМИ, в том числе и «Фонтанки».

По данным читателей, сбой случился у провайдеров ТТК, «Прометей», Arroba, Data-ix и «Комлинк». Получить комментарии у самих компаний не удалось.

На сайте одного из провайдеров есть только такое сообщение об аварии: «Уважаемые участники сети DATAIX! Фиксируем аварию на сети! Причины устанавливаются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Будем оперативно информировать вас о ходе восстановительных работ!».

Технические сложности продлились 15−20 минут.