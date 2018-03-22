Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
51-летняя британка стала суррогатной матерью из-за желания побыть беременной
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
15:15 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге случились перебои с Интернетом у нескольких провайдеров

По предварительной информации, произошла авария на одном из крупнейших магистральных каналов Северной столицы.

Источник: Reuters

Пять провайдеров Петербурга на четверть часа прекратили обслуживание абонентов. Об этом сообщили 22 марта читатели. Также без связи со всемирной Сетью остались редакции трех городских СМИ, в том числе и «Фонтанки».

По данным читателей, сбой случился у провайдеров ТТК, «Прометей», Arroba, Data-ix и «Комлинк». Получить комментарии у самих компаний не удалось.

На сайте одного из провайдеров есть только такое сообщение об аварии: «Уважаемые участники сети DATAIX! Фиксируем аварию на сети! Причины устанавливаются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Будем оперативно информировать вас о ходе восстановительных работ!».

Технические сложности продлились 15−20 минут.

По предварительной информации, произошла авария на одном из крупнейших магистральных каналов Северной столицы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как удвоить зарплату ученым
"Главная загадка - зачем фальсифицировать, если Путин и так победил...
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь