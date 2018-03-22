В Краснодаре трех бывших сотрудников полиции подозревают во взяточничестве

Следственный отдел по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении двух бывших участковых уполномоченных полиции и бывшего командира отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 13 февраля нынешнего года старшему участковому уполномоченному полиции стало известно о совершенной тремя местными жителями краже в одном из гипермаркетов города. Все трое были доставлены другим участковым в отдел полиции. В этот же день командиру отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, который был знаком с отцом одного из правонарушителей, стало известно о происшествии, и он решил выступить посредником при передаче взятки за бездействие в отношении одного из правонарушителей.

В этот же день встретился с участковыми и договорился о сумме взятки. После этого сотрудник ППС сообщил знакомому, что может оказать содействие в непроведении проверки в отношении его дочери за 65 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал участковым часть требуемой суммы — 30 тысяч рублей, а на следующий день — еще 5 тысяч рублей. Между тем, он сообщил об этом факте в правоохранительные органы.

19 февраля мужчина встретился с посредником и передал оставшуюся часть денег, после чего дальнейшие действия вымогателя были пресечены оперативными сотрудниками службы безопасности краевой полиции.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.