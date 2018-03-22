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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградец продал чужой автомобиль за 200 тысяч рублей

На днях жительница Светлогорска на прогулке с удивлением увидела свой автомобиль на одной из улиц курортного городка. И мало того, за рулем иномарки находился неизвестный ей мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Водитель также удивился вниманию к своей машине и рассказал, что совсем недавно купил авто на сайте объявлений.

Женщина поспешила в полицию. Как установили сотрудники уголовного розыска, автомобиль продал 53-летний приятель ее сожителя.

— По предварительным данным, гражданский муж хозяйки автомобиля разрешил подозреваемому пожить в эллинге, расположенном в водно-моторном клубе в поселке Шоссейный. Однако злоумышленник, злоупотребив доверием приятеля, продал у автомобиль через интернет-сайт, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские задержали продавца, в отношении него возбудили уголовное дело.

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