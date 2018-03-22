Калининградец продал чужой автомобиль за 200 тысяч рублей
На днях жительница Светлогорска на прогулке с удивлением увидела свой автомобиль на одной из улиц курортного городка. И мало того, за рулем иномарки находился неизвестный ей мужчина.
На днях жительница Светлогорска на прогулке с удивлением увидела свой автомобиль на одной из улиц курортного городка. И мало того, за рулем иномарки находился неизвестный ей мужчина.
Водитель также удивился вниманию к своей машине и рассказал, что совсем недавно купил авто на сайте объявлений.
Женщина поспешила в полицию. Как установили сотрудники уголовного розыска, автомобиль продал 53-летний приятель ее сожителя.
— По предварительным данным, гражданский муж хозяйки автомобиля разрешил подозреваемому пожить в эллинге, расположенном в
Полицейские задержали продавца, в отношении него возбудили уголовное дело.
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