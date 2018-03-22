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11:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Лискинец выплатит 100 тыс рублей штрафа за попытку подкупа полицейских

Мотоциклист предлагал инспекторам ДПС 15 тыс рублей.

Лискинский райсуд назначил 100 тыс. рублей штрафа 50-летнему местному жителю, пытавшемуся подкупить сотрудников ДПС. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Людмила Селиверстова в четверг, 22 марта.

Полицейские остановили мотоциклиста на улице Индустриальной в ноябре 2017 года. Мужчина был пьян, его доставили в дежурную часть. При составлении административного протокола лискинец положил на стол инспекторов 15 тыс. рублей.

Мужчину привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ). Он признал свою вину в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

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