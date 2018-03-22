Лискинец выплатит 100 тыс рублей штрафа за попытку подкупа полицейских
Мотоциклист предлагал инспекторам ДПС 15 тыс рублей.
Мотоциклист предлагал инспекторам ДПС 15 тыс рублей.
Лискинский райсуд назначил 100 тыс. рублей штрафа 50-летнему местному жителю, пытавшемуся подкупить сотрудников ДПС. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Людмила Селиверстова в четверг, 22 марта.
Полицейские остановили мотоциклиста на улице Индустриальной в ноябре 2017 года. Мужчина был пьян, его доставили в дежурную часть. При составлении административного протокола лискинец положил на стол инспекторов 15 тыс. рублей.
Мужчину привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ). Он признал свою вину в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
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