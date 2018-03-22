Лискинец выплатит 100 тыс рублей штрафа за попытку подкупа полицейских

Лискинский райсуд назначил 100 тыс. рублей штрафа 50-летнему местному жителю, пытавшемуся подкупить сотрудников ДПС. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Людмила Селиверстова в четверг, 22 марта.

Полицейские остановили мотоциклиста на улице Индустриальной в ноябре 2017 года. Мужчина был пьян, его доставили в дежурную часть. При составлении административного протокола лискинец положил на стол инспекторов 15 тыс. рублей.