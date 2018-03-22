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11:53 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к терроризму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма задержан за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Холмовка Бахчисарайского района», — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили РИА Новости в пресс-службе ФСБ.

Силовиками проведены обыски, изъята техника и литература по месту жительства подозреваемого.

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