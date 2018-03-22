В Воронеже виновника пьяного ДТП осудили за гибель троих парней

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Коминтерновский районный суд вынес приговор 30-летнему Дмитрию К. — водителю Mazda-626, по вине которого погибли три пассажира. В наказание за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее смерть троих человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ) автомобилисту назначили 6 лет 6 месяцев колонии-поселения. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе суда. Кроме того, Дмитрия К. лишили на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств.

Страшная авария случилась на улице Хользунова ранним утром 11 ноября 2015. Водитель Mazda-626 ехал со стороны улицы Маршала Жукова в сторону улицы 60 Армии. В салоне у него было четыре пассажира. Не справившись с управлением, Дмитрий К. выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью», которой управлял 28-летний житель Белгородской области.

Два пассажира иномарки, парни 24 и 30 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mazda и два его пассажира, 24 и 27 лет, попали в больницу. Через пять дней после ДТП, несмотря на усилия врачей, один из молодых людей умер.