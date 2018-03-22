Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На складе в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Алексей Кортнев запрещает 6-летней дочери много есть
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
45Состоялись выборы президента России
12:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже виновника пьяного ДТП осудили за гибель троих парней

В наказание мужчина получил 6 лет 6 месяцев колонии-поселения.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Коминтерновский районный суд вынес приговор 30-летнему Дмитрию К. — водителю Mazda-626, по вине которого погибли три пассажира. В наказание за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее смерть троих человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ) автомобилисту назначили 6 лет 6 месяцев колонии-поселения. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе суда. Кроме того, Дмитрия К. лишили на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств.

Страшная авария случилась на улице Хользунова ранним утром 11 ноября 2015. Водитель Mazda-626 ехал со стороны улицы Маршала Жукова в сторону улицы 60 Армии. В салоне у него было четыре пассажира. Не справившись с управлением, Дмитрий К. выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью», которой управлял 28-летний житель Белгородской области.

Два пассажира иномарки, парни 24 и 30 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mazda и два его пассажира, 24 и 27 лет, попали в больницу. Через пять дней после ДТП, несмотря на усилия врачей, один из молодых людей умер.

Чтобы доказать вину пьяного автомобилиста, полицейским потребовалось провести множество судмедэкспертиз. Дело поступило в суд в июле 2017 года, и после исследования доказательств и допросов свидетелей был вынесен приговор. За пьяную аварию, стоившего жизни троим молодым людям, виновника отправили в колонию-поселения на 6 лет 6 месяцев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Forbes назвал самые надежные банки в России
Земляне ожидают падения китайской ракеты
Комитет Рады дал согласие на арест Надежды Савченко
Промискуитет  помог одомашнить животных
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь