В Воронеже виновника пьяного ДТП осудили за гибель троих парней
В наказание мужчина получил 6 лет 6 месяцев
В наказание мужчина получил 6 лет 6 месяцев
Коминтерновский районный суд вынес приговор 30-летнему Дмитрию К. — водителю Mazda-626, по вине которого погибли три пассажира. В наказание за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее смерть троих человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ) автомобилисту назначили 6 лет 6 месяцев
Страшная авария случилась на улице Хользунова ранним утром 11 ноября 2015. Водитель Mazda-626 ехал со стороны улицы Маршала Жукова в сторону улицы 60 Армии. В салоне у него было четыре пассажира. Не справившись с управлением, Дмитрий К. выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью», которой управлял 28-летний житель Белгородской области.
Два пассажира иномарки, парни 24 и 30 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mazda и два его пассажира, 24 и 27 лет, попали в больницу. Через пять дней после ДТП, несмотря на усилия врачей, один из молодых людей умер.
Чтобы доказать вину пьяного автомобилиста, полицейским потребовалось провести множество судмедэкспертиз. Дело поступило в суд в июле 2017 года, и после исследования доказательств и допросов свидетелей был вынесен приговор. За пьяную аварию, стоившего жизни троим молодым людям, виновника отправили в
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