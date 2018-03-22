В Волгограде задержали лжесотрудницу социальной службы
Полицейские арестовали в Волгограде 40-летнюю женщину, подозреваемую в обмане 77-летней пенсионерки.
Полицейские арестовали в Волгограде 40-летнюю женщину, подозреваемую в обмане 77-летней пенсионерки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Сотрудники полиции просят пострадавших от действий аферистки обращаться в полицию.
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