В Волгограде задержали лжесотрудницу социальной службы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленница, представившись социальным работником, рассказала пожилой женщине, что всем пенсионерам полагается дополнительная выплата в размере 1 125 рублей. Передав хозяйке сувенирную пятитысячную купюру, мошенница попросила сдачу. Пока та отсчитывала сумму, она вырвала из ее рук все деньги и ушла. Пенсионерка, обнаружив подделку, обратилась в полицию. Аферистку задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось в ходе следствия, ранее она была судима за кражи. В отношении нее возбудили уголовное дело. Женщина созналась в содеянном.