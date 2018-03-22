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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске будут судить двух братьев-уклонистов

22 марта, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске будут судить двух братьев за уклонение от призыва на службу, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: БЕЛТА

Перед судом по обвинению по ч. 1 ст. 435 УК РБ предстанут два родных брата 1994 и 1997 годов рождения. Старший из них еще в 2012 году поступил в Белорусский государственный университет, однако спустя год был отчислен по собственному желанию. Недолго он учился и в колледже связи, а затем в институте в Смоленске, Витебском государственном технологическом университете, из которых уходил сам либо отчислялся за непосещение занятий. Его неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, но парень без уважительных причин умышленно затягивал сроки прохождения медицинского освидетельствования.

«Аналогичным образом вел себя и его младший брат, также не желавший тратить свое время на службу в армии. Теперь за свои действия им предстоит ответить по закону. Их уголовные дела изучены прокурором и направлены в суд», — констатировала Светлана Сахарова.

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