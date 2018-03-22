В Витебске будут судить двух братьев-уклонистов

Перед судом по обвинению по ч. 1 ст. 435 УК РБ предстанут два родных брата 1994 и 1997 годов рождения. Старший из них еще в 2012 году поступил в Белорусский государственный университет, однако спустя год был отчислен по собственному желанию. Недолго он учился и в колледже связи, а затем в институте в Смоленске, Витебском государственном технологическом университете, из которых уходил сам либо отчислялся за непосещение занятий. Его неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, но парень без уважительных причин умышленно затягивал сроки прохождения медицинского освидетельствования.