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12:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Летевший из Москвы во Владивосток самолет экстренно сел в Новосибирске

Одному из пассажиров воздушного судна стало плохо.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Владивосток экстренно сел в новосибирском аэропорту «Толмачево», сообщает 22 марта пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что посадка была произведена по решению экипажа воздушного судна, так как одному из пассажиров стало плохо. При посадке его госпитализировали в одну из больниц Новосибирска.

Спустя полтора часа самолет вылетел во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Нальчика в Москву, из-за закурившего на борту пассажира.

Читайте подробнее: В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет «Нальчик — Москва».

А также: Airbus из Москвы аварийно сел в Красноярске.

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