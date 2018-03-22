Летевший из Москвы во Владивосток самолет экстренно сел в Новосибирске
Одному из пассажиров воздушного судна стало плохо.
Одному из пассажиров воздушного судна стало плохо.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Владивосток экстренно сел в новосибирском аэропорту «Толмачево», сообщает 22 марта
Отмечается, что посадка была произведена по решению экипажа воздушного судна, так как одному из пассажиров стало плохо. При посадке его госпитализировали в одну из больниц Новосибирска.
Спустя полтора часа самолет вылетел во Владивосток.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Нальчика в Москву,
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