В Башкирии почти на 17 лет осудили мужчину, 25 раз ударившего девушку ножом

Трагедия в селе Мишкино в Башкирии произошла в марте 2017 года. Следователи установили, что двадцатилетний местный житель, приревновав свою бывшую девушку, на улице села нанес ей более 25 ударов ножом. Нападение пыталась остановить проходившая мимо женщина 30 лет, которая стала наносить молодому человеку удары сумкой по голове и ногами, но он оттолкнул ее и, замахиваясь ножом, угрожал ей убийством. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле, однако через некоторое время был обнаружен сотрудниками полиции в лесопосадке недалеко от села с резаными ранами предплечий, которые нанес себе сам. Шестнадцатилетняя жертва нападения была доставлена в больницу, но вскоре там скончалась.