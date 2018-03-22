Стали известны подробности ДТП с участием 8 автомобилей под Уфой
На одном участке трассы произошло сразу несколько аварий.
На одном участке трассы произошло сразу несколько аварий.
На участке дороги Уфа — Булгаково днем 22 марта произошло нечто небывалое. Сразу три ДТП с участием 8 машин. В
Первоначально столкнулись «Lexus», «Лада Калина» и автомобиль скорой медицинской помощи, на котором в Уфу везли пациента.
После чего на месте ДТП остановилась «Мазда», которая следовала за автомобилем СМП. Пассажир иномарки вышел из салона, и его сбила проезжавшая мимо «Газель».
Кроме того, в нескольких метрах от места происшествия столкнулись еще три автомобиля: «Фиат Дукато», «Тойота Прадо» и «Хендай Туссан».
В результате: несколько машин оказалось в кювете, несколько перегородили проезжую часть. На трассе вмиг образовалась пробка. Все происходящее снял на камеру один из водителей, проезжавших мимо в обратную сторону.
— На месте ДТП троим участникам дорожного движения оказана медицинская помощь. Ведется разбирательство, — сообщается в блоге Динара Гильмутдинова.
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