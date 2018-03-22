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13:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Со здания ликёро-водочного завода в Калининграде отвалилась штукатурка

В областном центре отвалилась штукатурка со здания ликёро-водочного завода. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, часть покрытия упала со стороны улицы Клинической.

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, в момент инцидента никто не пострадал. Место обрушения пока не расчистили и не огородили.

Ранее замглавы администрации Калининграда Артур Крупин заявлял, что на территории ликёро-водочного завода планируют построить жилой комплекс. Однако сейчас там не ведётся никаких работ.

В апреле 2017 года губернатор Антон Алиханов озвучил идею снести комплекс и разбить на его месте парк.

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