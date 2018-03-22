Со здания ликёро-водочного завода в Калининграде отвалилась штукатурка
В областном центре отвалилась штукатурка со здания
В областном центре отвалилась штукатурка со здания
По предварительным данным, в момент инцидента никто не пострадал. Место обрушения пока не расчистили и не огородили.
Ранее замглавы администрации Калининграда Артур Крупин заявлял, что на территории
В апреле 2017 года губернатор Антон Алиханов озвучил идею снести комплекс и разбить на его месте парк.
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