Со здания ликёро-водочного завода в Калининграде отвалилась штукатурка

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, в момент инцидента никто не пострадал. Место обрушения пока не расчистили и не огородили.

Ранее замглавы администрации Калининграда Артур Крупин заявлял, что на территории ликёро-водочного завода планируют построить жилой комплекс. Однако сейчас там не ведётся никаких работ.