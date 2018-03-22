Троллейбус № 4 сбил пешехода на улице Советской в Иркутске
Подробности ДТП пока выясняются.
Подробности ДТП пока выясняются.
В четверг, 22 марта около 17.00 произошло серьезное ДТП на улице Советской в Иркутске. Возле дворца культуры «Орбита» троллейбус маршрута № 4 сбил мужчину вне пешеходного перехода. Прохожие срочно вызвали «скорую помощь», пока о состоянии пострадавшего ничего не известно.
Фотографии с места аварии очевидцы выложили в соцсети. Они пишут, что троллейбус двигался со стороны аэропорта в центр города. Подробности и причины ДТП станут известны позже.
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