Пенсионерка сбита иномаркой на парковке в Автозаводском районе
Автомобиль двигался задним ходом.
Автомобиль двигался задним ходом.
Пенсионерка сбита иномаркой на парковке в Автозаводском районе Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
ДТП произошло около половины шестого вечера 21 марта на улице Дьяконова. Мужчина 1980 г. р. (водительский стаж 17 лет), управляя автомобилем «Киа», при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, который стоял на парковке.
В результате ДТП пострадала женщина 1930 г. р. Она госпитализирована с сотрясением головного мозга.
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