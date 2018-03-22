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13:18 (мск), источник: ЕАН

Конфликт силовиков из-за «резиновой квартиры» в Екатеринбурге набирает обороты

Конфликт между полицией и прокуратурой в Екатеринбурге нарастает. Надзорное ведомство выступило с новым заявлением относительно прославившейся на всю Россию «резиновой квартиры» с почти семью тысячами зарегистрированных мигрантов.

По сути, прокуратура упрекнула ГУ МВД по региону в распространении ложных сведений. Ранее представитель полиции заявил ряду уральских изданий, что именно надзорное ведомство настояло на прекращении уголовного преследования в отношении владельца квартиры.

«Сообщаем, что в прокуратуру Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга не поступало ни в 2017 году, ни в 2018 году для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении мужчины, зарегистрировавшего свыше 6,8 тыс. граждан в своей квартире на ул. Баумана в Екатеринбурге.

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Более того, прокуратура Орджоникидзевского района в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное сотрудниками полиции. После чего сотрудники полиции вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела, которое прокуратура как незаконное отменила в сентябре 2017 года. Сотрудники прокуратуры также направили указание о необходимости проведения конкретных следственных действий. Также прокуратура Орджоникидзевского района вносила неоднократно представления в адрес начальника отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу, а также начальника УМВД по Екатеринбургу об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства в связи с волокитой по уголовному делу. Сотрудники отдела полиции были привлечены к ответственности. Кроме того, необходимо отметить, что административный регламент предоставления услуги по регистрации граждан и законодательство, регулирующее вопросы в сфере миграции, действительно не предусматривает возможности отказа в регистрации. Но предусматривает возможность выхода сотрудников ОП № 14 в «резиновую» квартиру с проверкой и после установления факта фиктивной регистрации — последующего снятия с регистрационного учета мигрантов, фактически в квартире не проживающих. Что сделано сотрудниками полиции не было", — говорится в разосланном по СМИ заявлении.

Напомним, конфликт между полицией и прокуратурой вышел в публичную плоскость на заседании думы 20 марта. Помимо истории с «резиновой квартирой» прокурор Светлана Кузнецова поставила на вид главе УМВД Сергею Кулагину недоработку по ряду направлений деятельности.

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