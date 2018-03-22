Конфликт силовиков из-за «резиновой квартиры» в Екатеринбурге набирает обороты

«Сообщаем, что в прокуратуру Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга не поступало ни в 2017 году, ни в 2018 году для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении мужчины, зарегистрировавшего свыше 6,8 тыс. граждан в своей квартире на ул. Баумана в Екатеринбурге.

Более того, прокуратура Орджоникидзевского района в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное сотрудниками полиции. После чего сотрудники полиции вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела, которое прокуратура как незаконное отменила в сентябре 2017 года. Сотрудники прокуратуры также направили указание о необходимости проведения конкретных следственных действий. Также прокуратура Орджоникидзевского района вносила неоднократно представления в адрес начальника отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу, а также начальника УМВД по Екатеринбургу об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства в связи с волокитой по уголовному делу. Сотрудники отдела полиции были привлечены к ответственности. Кроме того, необходимо отметить, что административный регламент предоставления услуги по регистрации граждан и законодательство, регулирующее вопросы в сфере миграции, действительно не предусматривает возможности отказа в регистрации. Но предусматривает возможность выхода сотрудников ОП № 14 в «резиновую» квартиру с проверкой и после установления факта фиктивной регистрации — последующего снятия с регистрационного учета мигрантов, фактически в квартире не проживающих. Что сделано сотрудниками полиции не было", — говорится в разосланном по СМИ заявлении.