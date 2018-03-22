Свидетель осужден за дачу ложных показаний

Пермяк пояснил, что, работая в специализированной компании, установил автоматическую пожарную сигнализацию на ООО «Пермский насосный завод» до проведения плановой проверки со стороны МЧС.



Между тем, в ходе расследования уголовного дела следователями изъяты документы, согласно которым часть оборудования пожарной сигнализации выпущена заводом изготовителем лишь в день окончания проверки.



Как пишет краевая прокуратура, суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.