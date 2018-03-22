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13:22 (мск), источник: Новости Перми

Свидетель осужден за дачу ложных показаний

Мужчина пытался выгородить должностное лицо, проходя по делу о получении взятки сотрудником МЧС.

Пермяк пояснил, что, работая в специализированной компании, установил автоматическую пожарную сигнализацию на ООО «Пермский насосный завод» до проведения плановой проверки со стороны МЧС.

Между тем, в ходе расследования уголовного дела следователями изъяты документы, согласно которым часть оборудования пожарной сигнализации выпущена заводом изготовителем лишь в день окончания проверки.

Как пишет краевая прокуратура, суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.

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