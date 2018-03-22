Почта России нашла виновных в краже посылок
Почта России нашла виновных в краже посылок. Чуть больше недели назад в соцсетях появилась информация о странной находке в одном из районов Москвы.
Почта России нашла виновных в краже посылок. Чуть больше недели назад в соцсетях появилась информация о странной находке в одном из районов Москвы.
Очевидцы обнаружили выпотрошенные почтовые коробки — в основном
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Реакция Почты России была незамедлительной. Подозрение пало на сотрудников ближайшего к месту находки логистического центра. Совместно с полицией — сотрудники безопасности почты начали слежку. Позже эти кадры — станут одним из доказательств в уголовном деле. На видео — работники сортировочного центра как раз формируют себе новую партию посылок. К своему делу подошли ответственно — выбирали особо ценные отправления — где были смартфоны, наушники и ноутбуки. Позже — тележками и мешками — трофеи загружались в автомобили и отправлялись — нет, не к получателям, а на ближайший рынок или в
Во время очередной своей вылазки — сотрудники логистического центра были задержаны. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Как сообщили в Почте России — ущерб адресатам — будет возмещен, а на сортировочных пунктах — будет усилена охрана.
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