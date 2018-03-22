Почта России нашла виновных в краже посылок

Очевидцы обнаружили выпотрошенные почтовые коробки — в основном из-под электроники. Часть, судя по найденным документам — должны были доставить в омский регион. О том, по чьей вине это так и не произошло?

Этот пост на одном из информационных интернет-сайтов появился чуть больше недели назад. Его автор — житель московского Чертаново. По словам мужчины, он гулял с ребенком и наткнулся на странную находку — кучу пустых коробок из-под посылок. Как оказалось, почтовые отправления шли в разные регионы, в том числе и в Омскую область. Внутри — в основном была электроника. И где она сейчас — неизвестно. Публикация набрала почти тысячу комментариев.

Реакция Почты России была незамедлительной. Подозрение пало на сотрудников ближайшего к месту находки логистического центра. Совместно с полицией — сотрудники безопасности почты начали слежку. Позже эти кадры — станут одним из доказательств в уголовном деле. На видео — работники сортировочного центра как раз формируют себе новую партию посылок. К своему делу подошли ответственно — выбирали особо ценные отправления — где были смартфоны, наушники и ноутбуки. Позже — тележками и мешками — трофеи загружались в автомобили и отправлялись — нет, не к получателям, а на ближайший рынок или в интернет-магазин.