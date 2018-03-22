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16:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Три человека пострадали в аварии под Казанью

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали в аварии под Казанью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на 26-м километре трассы Казань — Оренбург пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в среду, 21 марта, около трех часов дня.

Прибыв к месту ЧП, сотрудники ПСЧ № 118 обнаружили, что произошло лобовое столкновение двух отечественных легковушек — «Лады Ларгус» и «Жигулей» девятой модели.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 60-летний водитель «Лады» и его 62-летняя пассажирка, а также 30-летний владелец «Жигулей».

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. От удара «девятка» вылетела с дороги и завязла в снегу.

Чтобы избежать возгорания, спасатели отключили аккумуляторы обоих автомобилей.

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