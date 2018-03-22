В Братске полицейские нашли подростков, которые могли поджигать расселенные ветхие дома

Источник: Комсомольская правда

Расселенные полуразвалившиеся дома в Братске в последнее время часто горят. Полицейские предполагают, что деревянные строения поджигают. Накануне в 1 и 2 микрорайоне города нашли подростков, которые могут быть виноваты в пожарах.

— Усугубляет ситуацию то, что возле расселенных районов находится сразу две школы, ученики которых часто после занятий отправляются лазить по пустым домам, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы избежать новых ЧП, полицейские Братска решили патрулировать территорию этих бараков. Только за два дня оттуда вывели около 30 подростков, которые просто так бродили по заброшенным зданиям.