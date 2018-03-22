В Братске полицейские нашли подростков, которые могли поджигать расселенные ветхие дома
Пожары в заброшенных деревянных зданиях стали возникать регулярно.
Пожары в заброшенных деревянных зданиях стали возникать регулярно.
Расселенные полуразвалившиеся дома в Братске в последнее время часто горят. Полицейские предполагают, что деревянные строения поджигают. Накануне в 1 и 2 микрорайоне города нашли подростков, которые могут быть виноваты в пожарах.
— Усугубляет ситуацию то, что возле расселенных районов находится сразу две школы, ученики которых часто после занятий отправляются лазить по пустым домам, — сообщает
Чтобы избежать новых ЧП, полицейские Братска решили патрулировать территорию этих бараков. Только за два дня оттуда вывели около 30 подростков, которые просто так бродили по заброшенным зданиям.
Стражи порядка проведут проверки, чтобы выяснить, причастны ли эти школьники к поджогам. Если их вина подтвердится, то придется отвечать и подросткам, и родителям.
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