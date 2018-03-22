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15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Братске полицейские нашли подростков, которые могли поджигать расселенные ветхие дома

Пожары в заброшенных деревянных зданиях стали возникать регулярно.

Источник: Комсомольская правда

Расселенные полуразвалившиеся дома в Братске в последнее время часто горят. Полицейские предполагают, что деревянные строения поджигают. Накануне в 1 и 2 микрорайоне города нашли подростков, которые могут быть виноваты в пожарах.

— Усугубляет ситуацию то, что возле расселенных районов находится сразу две школы, ученики которых часто после занятий отправляются лазить по пустым домам, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы избежать новых ЧП, полицейские Братска решили патрулировать территорию этих бараков. Только за два дня оттуда вывели около 30 подростков, которые просто так бродили по заброшенным зданиям.

Стражи порядка проведут проверки, чтобы выяснить, причастны ли эти школьники к поджогам. Если их вина подтвердится, то придется отвечать и подросткам, и родителям.

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