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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье спасатели вызволили из лифта папу с 6-летним ребенком

Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

21 марта вечером около 22 часов в одном из многоэтажных домов по ул. Российской в лифте застряли 35-летний мужчина с 6-летним ребенком. Сотрудники «Кунгур-лифта» открыть двери не смогли и вызвали спасателей. Совместными усилиями лифтеры и спасатели сумели вызволить мужчину с ребенком из «плена». Пострадавшим медицинская помощь не понадобилась, папа с сыном отпущены домой.

В то время в Перми 20 марта утром загорелось здание военного комиссариата Индустриального района по ул. Стахановской, 51. Как нам рассказал сотрудник военкомата, сейчас ведомство работает в обычном режиме. В результате пожара сгорели только бумаги. Какие именно — неизвестно.

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