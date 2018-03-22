В Прикамье спасатели вызволили из лифта папу с 6-летним ребенком

21 марта вечером около 22 часов в одном из многоэтажных домов по ул. Российской в лифте застряли 35-летний мужчина с 6-летним ребенком. Сотрудники «Кунгур-лифта» открыть двери не смогли и вызвали спасателей. Совместными усилиями лифтеры и спасатели сумели вызволить мужчину с ребенком из «плена». Пострадавшим медицинская помощь не понадобилась, папа с сыном отпущены домой.