Директора омской стройфирмы заподозрили в налоговых махинациях на 42 миллиона

По версии следствия, в 2016 году в Омске директор стройфирмы «Строй-К» представил в налоговую декларации, куда внес ложные сведения, занизив налоговую базу. Так он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль за 2015 год на сумму более 42,5 млн рублей.