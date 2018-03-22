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13:26 (мск), источник: СуперОмск

Директора омской стройфирмы заподозрили в налоговых махинациях на 42 миллиона

Омский Следком возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Строй-К».

Руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году в Омске директор стройфирмы «Строй-К» представил в налоговую декларации, куда внес ложные сведения, занизив налоговую базу. Так он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль за 2015 год на сумму более 42,5 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

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