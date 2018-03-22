Один человек погиб, один пострадал в ДТП с иномаркой и большегрузом на Дону
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с иномаркой и большегрузом в Семикаракорском районе Ростовской области 22 марта.
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с иномаркой и большегрузом в Семикаракорском районе Ростовской области 22 марта.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла утром на трассе Ростов — Волгодонск.
Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».
После столкновения обе машины съехали в кювет, прицеп грузовика опрокинулся.
В результате ДТП водитель иномарки погиб, его пассажирка с травмами доставлена в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.