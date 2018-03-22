СМИ: шесть человек погибли при взрыве на химическом предприятии в Чехии
ПРАГА, 22 марта. /ТАСС/. Взрыв на химическом предприятии в городе
ПРАГА, 22 марта. /ТАСС/. Взрыв на химическом предприятии в городе
На месте ЧП работают пожарные, спасатели. Постоянно прибывают автомобили скорой помощи. Точное число раненых пока не установлено. Причина взрыва также не известна.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.