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13:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: шесть человек погибли при взрыве на химическом предприятии в Чехии

ПРАГА, 22 марта. /ТАСС/. Взрыв на химическом предприятии в городе Кралупи-над-Влтавоу произошел в четверг. В результате погибли шесть человек, имеется много раненых, сообщило Чешское радио.

Источник: AP 2018

На месте ЧП работают пожарные, спасатели. Постоянно прибывают автомобили скорой помощи. Точное число раненых пока не установлено. Причина взрыва также не известна.

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