В Перми грабители ворвались в квартиру, избили хозяина и ограбили
Они вынесли компьютерную технику и украли дорогостоящий телефон.
Они вынесли компьютерную технику и украли дорогостоящий телефон.
Дерзкое ограбление раскрыто пермскими полицейскими в Кировском районе краевого центра. Двое молодых людей зашли в квартиру 23-летнего пермяка под предлогом покупки системного блока. Они избили молодого человека, похитили компьютерную технику и дорогостоящий сотовый телефон, а затем скрылись.
Молодой человек был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Полицейские занялись поиском грабителей. В результате совместных действий сотрудников городской и краевой полиции удалось задержать 28-летнего и 25-летнего мужчин, причастных к совершению преступления. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Также, как мы ранее писали, в Краснокамске в торговом павильоне мужчина напал на 21-летнюю молодую девушку и забрал у нее мобильный телефон. Потерпевшая обратилась в полицию. По «горячим следам» грабителя задержали. Им оказался 45-летний рецидивист.
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