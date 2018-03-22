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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми грабители ворвались в квартиру, избили хозяина и ограбили

Они вынесли компьютерную технику и украли дорогостоящий телефон.

Дерзкое ограбление раскрыто пермскими полицейскими в Кировском районе краевого центра. Двое молодых людей зашли в квартиру 23-летнего пермяка под предлогом покупки системного блока. Они избили молодого человека, похитили компьютерную технику и дорогостоящий сотовый телефон, а затем скрылись.

Молодой человек был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Полицейские занялись поиском грабителей. В результате совместных действий сотрудников городской и краевой полиции удалось задержать 28-летнего и 25-летнего мужчин, причастных к совершению преступления. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Также, как мы ранее писали, в Краснокамске в торговом павильоне мужчина напал на 21-летнюю молодую девушку и забрал у нее мобильный телефон. Потерпевшая обратилась в полицию. По «горячим следам» грабителя задержали. Им оказался 45-летний рецидивист.

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