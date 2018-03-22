В Перми грабители ворвались в квартиру, избили хозяина и ограбили

Дерзкое ограбление раскрыто пермскими полицейскими в Кировском районе краевого центра. Двое молодых людей зашли в квартиру 23-летнего пермяка под предлогом покупки системного блока. Они избили молодого человека, похитили компьютерную технику и дорогостоящий сотовый телефон, а затем скрылись.

Молодой человек был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Полицейские занялись поиском грабителей. В результате совместных действий сотрудников городской и краевой полиции удалось задержать 28-летнего и 25-летнего мужчин, причастных к совершению преступления. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.