В Волгограде иностранца отправили в колонию за мошенничество с квартирой

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в апреле 2016 года Хачатрян договорился о получении у жителя Волгограда под залог квартиры займа в 442 тысячи рублей.

С помощью соучастников обвиняемый инсценировал заключение договора ипотеки, а для большей убедительности посетил учреждение юстиции, якобы для регистрации сделки, после чего передал потерпевшему фальшивый договор ипотеки с поддельными печатями и штампами государственного органа.

Получив деньги, Хачатрян впоследствии продал свою квартиру постороннему лицу, а долг потерпевшему так и не вернул. Вину в содеянном Хачатрян признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду.

Центральный районный суд приговорил Хачатряна к двум годам колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.