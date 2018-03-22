В Волгограде иностранца отправили в колонию за мошенничество с квартирой
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 43-летнему гражданину Армении Эдгару Хачатряну, признанному виновным в мошенничестве с ипотекой.
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 43-летнему гражданину Армении Эдгару Хачатряну, признанному виновным в мошенничестве с ипотекой.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в апреле 2016 года Хачатрян договорился о получении у жителя Волгограда под залог квартиры займа в 442 тысячи рублей.
С помощью соучастников обвиняемый инсценировал заключение договора ипотеки, а для большей убедительности посетил учреждение юстиции, якобы для регистрации сделки, после чего передал потерпевшему фальшивый договор ипотеки с поддельными печатями и штампами государственного органа.
Получив деньги, Хачатрян впоследствии продал свою квартиру постороннему лицу, а долг потерпевшему так и не вернул. Вину в содеянном Хачатрян признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду.
Центральный районный суд приговорил Хачатряна к двум годам колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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