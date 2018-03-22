В Самаре автобус врезался в забор департамента городского хозяйства

В четверг, 22 марта, в Ленинском районе Самары произошло ДТП. Там автобус марки Hyundai врезался в забор департамента городского хозяйства и экологии, который расположен на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской. Судя по фотографиям, которые очевидцы выложили в соцсетях, у автобуса повреждена правая передняя часть кузова. Что касается забора, то он стоически перенес столкновение и серьезно не пострадал. Данных о пострадавших нет.