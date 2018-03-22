​Застройщик, обманувший почти 100 дольщиков, осужден в Екатеринбурге

В ходе судебного следствия установлено, что в период с ноября 2011 года по март 2013 года обвиняемый приобрел 6 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства на территории частного сектора в Ленинском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Он самовольно, без разрешения администрации города, без утвержденной и прошедшей экспертизу проектной документации, не имея допуска, возводил на этих землях многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении.

Затем он продал доли в этих домах под видом отдельных жилых квартир 93 гражданам путем заключения договоров инвестирования, предварительных договоров купли-продажи.

«При этом реальная возможность зарегистрировать право собственности на эти квартиры-студии в соответствии с действующим законодательством РФ отсутствовала. Своими незаконными действиями осужденный причинил имущественный ущерб потерпевшим на общую сумму более 95 млн. рублей», — информирует надзорное ведомство.

Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.