Застройщик, обманувший почти 100 дольщиков, осужден в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта, ИА УралПолит.Ru. Застройщик, обманувший дольщиков на многомиллионную сумму, осужден в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта, ИА УралПолит.Ru. Застройщик, обманувший дольщиков на многомиллионную сумму, осужден в Екатеринбурге.
В ходе судебного следствия установлено, что в период с ноября 2011 года по март 2013 года обвиняемый приобрел 6 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства на территории частного сектора в Ленинском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, сообщили в
«Он самовольно, без разрешения администрации города, без утвержденной и прошедшей экспертизу проектной документации, не имея допуска, возводил на этих землях многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении.
Затем он продал доли в этих домах под видом отдельных жилых квартир 93 гражданам путем заключения договоров инвестирования, предварительных договоров
«При этом реальная возможность зарегистрировать право собственности на эти
Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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