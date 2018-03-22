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15:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Приволжском районе Казани трамвай сошел с рельсов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в соцсетях сообщают о сошедшем с рельсов трамвае в Приволжском районе Казани.

ЧП произошло недалеко от остановки «Сады».

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина инцидента неизвестна.

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