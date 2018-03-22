В Приволжском районе Казани трамвай сошел с рельсов
(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в соцсетях сообщают о сошедшем с рельсов трамвае в Приволжском районе Казани.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в соцсетях сообщают о сошедшем с рельсов трамвае в Приволжском районе Казани.
ЧП произошло недалеко от остановки «Сады».
Причина инцидента неизвестна.
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