В столице задержали администрацию сети ресторанов
Администрацию сети столичных ресторанов задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ущерб превысил шесть с половиной миллионов леев.
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Администрацию сети столичных ресторанов задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ущерб превысил шесть с половиной миллионов леев.
Полиция задержала директора фирмы, его жену и бухгалтера.
По данным следствия, в период с 2013 по 2017 годы они подделывали бухгалтерские отчёты. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы.
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